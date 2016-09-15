MLB》險遭152公里火球爆頭 費南德茲超不爽（影音）
2016/09/15 11:31
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚王牌費南德茲（Jose Fernandez）今先發出戰勇士，卻在第7局被對手伺候95英里（約152.8公里）頭部近身球，讓費南德茲超不爽，雙方清空板凳。
費南德茲今狀況不佳，第2局就掉4分，包括馬卡奇斯（Nick Markakis）的全壘打。6局下，費南德茲再遇上馬卡奇斯，竟丟出95英里觸身球，埋下導火線，下一局，費南德茲就被頭部近身球伺候，爆發衝突。
這並非費南德茲首次與勇士發生衝突，2013年9月11日，費南德茲轟出大聯盟生涯首發全壘打，因為欣賞太久，讓包括強森（Chris Johnson）、麥肯（Brian McCann）等勇士球員不爽，雙方衝出休息室，一片混亂。
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