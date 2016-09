MLB》險遭152公里火球爆頭 費南德茲超不爽（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚王牌費南德茲(Jose Fernandez)今先發出戰勇士,卻在第7局被對手伺候95英里(約152.8公里)頭部近身球,讓費南德茲超不爽,雙方清空板凳。

費南德茲今狀況不佳,第2局就掉4分,包括馬卡奇斯(Nick Markakis)的全壘打。6局下,費南德茲再遇上馬卡奇斯,竟丟出95英里觸身球,埋下導火線,下一局,費南德茲就被頭部近身球伺候,爆發衝突。

這並非費南德茲首次與勇士發生衝突,2013年9月11日,費南德茲轟出大聯盟生涯首發全壘打,因為欣賞太久,讓包括強森(Chris Johnson)、麥肯(Brian McCann)等勇士球員不爽,雙方衝出休息室,一片混亂。