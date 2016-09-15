Evian錦標賽》曾雅妮等台將今下午上陣 球后高寶璟拚連霸

曾雅妮。（資料照，裙襬搖搖提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子高爾夫五大賽今年最後1役，Evian錦標賽，將於台灣時間今天下午1時45分在法國開賽。球后高寶璟和泰國年輕好手艾莉雅將全力拚搶冠軍，高寶璟拚衛冕，艾莉雅要爭大賽二連勝，兩人也都瞄準今年的「阿妮卡大賽獎」。

阿妮卡大賽獎是LPGA巡迴賽鼓勵選手在女子五大賽爭取佳績特設的年度獎項，只計算大賽成績給予積分，只有拿到大賽冠軍的選手有資格競逐。

目前積分榜上高寶璟以102分領先，艾莉雅92分居次，相差只有10分

加拿大的韓德森62分排第3，美國蘭恩60分排第4，她們是今年前4場大賽冠軍得主。

高寶璟在今年前3場大賽表現不錯，ANA Inspiration奪冠，女子PGA錦標賽第2名，美國女子公開賽並列第3。英國女子公開賽她只並列40名，那場比賽艾莉雅奪冠。

由於在大賽奪冠可得60分積分，亞軍只有24分，理論上前4場冠軍得主只要在Evian錦標賽封后，都有機會成為阿妮卡大賽獎得主，但高寶璟和艾莉雅機會最高，韓德森和蘭恩奪冠還要看高寶璟的名次而定。

這場比賽台灣選手曾雅妮、李旻和龔怡萍3人上陣，曾雅妮將在台灣時間下午2時7分從第10洞開球，李旻3時24分上場，龔怡萍是晚上7時42分出發。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）

李旻。（資料照，裙襬搖搖提供）