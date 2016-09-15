歐冠》C羅率隊贏老東家 感謝里斯本競技提拔

〔體育中心／綜合報導〕新一季歐洲足球冠軍聯賽開打，C羅（Cristiano Ronaldo）於台灣時間15日帶領皇家馬德里對上老東家里斯本競技，以2：1奪勝。

首場皇家馬德里對上里斯本競技比賽進行到第89分鐘，C羅踢進一球助攻扳成1：1平手，最後關鍵時刻前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）再進一球，得到首勝。

C羅在進球之後並沒有像往常一樣選擇經典招牌動作，只是舉手向大家示意。賽後談到自己進球不慶祝的原因，C羅表示：「我不能慶祝進這個球，因為葡萄牙競技是培養我的球隊，我尊重這個球隊，他會一直存留在我心中。」

C羅表示感謝里斯本競技的提拔。（法新社）

C羅13歲即效力於葡萄牙著名球隊里斯本競技，在該球隊有出色的表現而受其他球隊注意，18歲加盟英超豪門曼聯。

值得注意的是這場比賽除了葡萄牙打得漂亮，皇馬驚險逆轉外，C羅取得了第94顆進球，目前歐洲足球冠軍聯賽排名第一，下一場比賽台灣時間9月28號皇家馬德里將客場對上多特蒙德。

C羅（歐新社）