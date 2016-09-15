NBA》新球季新挑戰 黃蜂主帥：林書豪空缺最難填補

林書豪新球季將轉戰籃網。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂總教練克里佛（Steve Clifford）日前接受採訪時，暢談新一季球隊戰力，他表示，雖然球隊在重組後，可能面臨新的挑戰，但也相信球隊在新球季能和去年一樣出色，此外，他也特別談到林書豪，認為要找到填補林書豪空缺是最為困難的。

「現在陣中缺乏得分箭頭。」克里佛受訪時表示，經歷休季期間的陣容調整，新球季勢必會遇到一些不同的挑戰，他認為目前的黃蜂在進攻火力上稍嫌不足，但他仍隊子弟兵有信心，之後會找到解決方法的，而在防守的部分，在奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）歸隊後將有所提升。

據《夏洛特觀察報》報導，克里佛表示，早在自由市場開啟時，他就清楚知道很難簽下隊上所有合約到期的球員，雖然留下了巴通（Nicolas Batum） 、威廉斯（Marvin Williams），但少了林書豪、傑佛森（Al Jefferson）等人，確實也為戰力造成影響，其中又以林書豪的空缺最難填補，「因為林書豪能有效的牽制住對方的後衛」，此外，克里佛補充，「少了林書豪，也意味著我們將失去很多突破籃下的機會，這也是為什麼他（林書豪）如此適合我們這支球隊」。