中職》陳金鋒漢白玉雕像造價千萬 週六桃園球場亮相

陳金鋒漢白玉雕像即將揭幕，造價高達千萬台幣。（猿隊球團提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕Lamigo桃猿將在9月14日（三）至18日（日）野球魂週，舉辦陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」，其中17日（六）重頭戲將是為球場陳金鋒漢白玉雕像揭幕，造價高達千萬台幣。

漢白玉是一種純白色的大理石，從中國古代起就用漢白玉造砌宮殿石階和護欄，通體潔白，是上等皇宮御用玉石，足以表彰個人豐功偉業。本次雕刻陳金鋒玉像的石材，特別從中國四川出產的2公尺立方完美玉石，由兩位30年以上的資深師傅及多位助手耗時三個月完成，耗時半個月送至桃園。

這座雕像以陳金鋒打擊英姿加上傳奇的52背號，將坐落在球場外廣場，球迷朋友可以在9月17日（六）野球魂特展「Chen My Life」賽前廣場活動一起見證這尊「Chen My Life」陳金鋒漢白玉雕像落成。