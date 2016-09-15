MLB》超悶！都打穿內野了 他卻連1壘都上不去（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕都打穿內野防線，差點就是安打了，卻還是沒辦法上壘，這種無奈的感覺，勇士投手德黑蘭（Julio Teheran）很清楚。

今天馬林魚與勇士一戰，5局下半，勇士先發投手德黑蘭敲出右外野方向滾地球，眼看就要形成安打，馬林魚右外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）撿起球後快速傳向1壘，順利製造一個出局數，連先發投手費南德茲（Jose Fernandez）也拍手叫好。

「我不知道他站那麼近，我以為已經是支安打了，但跑了幾步之後才發現，他居然把球傳到一壘了，我真的超驚訝！」德黑蘭事後談到這次打擊，直言真的嚇一跳，但他也沒辦法做什麼，且不想為了求上壘而把自己搞受傷，「我還比較希望是投球的時候受傷，而不是打擊」。

德黑蘭此役主投5.1局被敲6安失5分，打擊方面則繳出2打數1安打成績，這場比賽最後由馬林魚以7：5獲勝，德黑蘭也吞下敗投。

歐蘇納。（美聯社）

德黑蘭。（法新社）