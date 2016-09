MLB》超悶！都打穿內野了 他卻連1壘都上不去（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕都打穿內野防線,差點就是安打了,卻還是沒辦法上壘,這種無奈的感覺,勇士投手德黑蘭(Julio Teheran)很清楚。

今天馬林魚與勇士一戰,5局下半,勇士先發投手德黑蘭敲出右外野方向滾地球,眼看就要形成安打,馬林魚右外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)撿起球後快速傳向1壘,順利製造一個出局數,連先發投手費南德茲(Jose Fernandez)也拍手叫好。

「我不知道他站那麼近,我以為已經是支安打了,但跑了幾步之後才發現,他居然把球傳到一壘了,我真的超驚訝!」德黑蘭事後談到這次打擊,直言真的嚇一跳,但他也沒辦法做什麼,且不想為了求上壘而把自己搞受傷,「我還比較希望是投球的時候受傷,而不是打擊」。

德黑蘭此役主投5.1局被敲6安失5分,打擊方面則繳出2打數1安打成績,這場比賽最後由馬林魚以7:5獲勝,德黑蘭也吞下敗投。

歐蘇納。(美聯社)

德黑蘭。(法新社)