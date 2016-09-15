羽球》夜市囝仔帶頭拚 世大錦力克中國奪冠
2016/09/15 15:23
王子維。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽球代表隊遠征俄羅斯參加2016世界大學羽球錦標賽，台灣隊勇闖混合團體賽冠軍賽，面對中國，台灣小將們賞給對方三個貝果，報了預賽輸球一箭之仇，也收下冠軍盃。
台灣隊在混合團體賽決賽以3：0橫掃中國，由混雙張莘恬／張課琦打頭陣，21：10 、21：16擊敗黄東萍/張靈駿，男單「夜市囝仔」王子維以21：14、21：12拍下郭凱，與男雙李洋／李哲輝21：9、23：25、21：4拍落李俊慧／張靈駿，率隊拿下冠軍。
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