中職》陳金鋒野球魂特展開展！精采內容搶先看

陳金鋒特展桃園球場開展，紀念戳章。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕受颱風影響，原預計在昨天開展的陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」，延至今天桃園國際棒球場開展，仍吸引不少球迷排隊觀賞，展場內容別緻，包括陳金鋒全壘打紀錄、歷年實戰球衣、經典「鋒」語錄……等，無法到場、或是考慮這幾天進場欣賞的球迷，不妨跟著《自由體育》腳步一起搶先看！

陳金鋒野球魂特展展示陳金鋒百轟的落點。（記者陳志曲攝）

陳金鋒特展桃園球場開展。（記者陳志曲攝）

陳金鋒特展桃園球場開展，吸引球迷入場觀展。（記者陳志曲攝）

展出的多項球衣，含鋒哥職棒生涯的實戰球衣，以及國家隊戰袍，其中當然少不了2001年第34屆世界錦標賽經典雙響砲打日本率領台灣迎接勝利的戰袍，都是這次展覽的焦點。

陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」於桃園主場舉辦，進場瀏覽特展就有機會獲得限量陳金鋒野球魂專屬臂章，包括從旅外時期至Lamigo桃猿隊時期，每日一款， 五場主場共發放五款，特展開放時間為1 5日（四）至18日（日）每日下午3點。

賽前發送陳金鋒臂章。（記者陳志曲攝）