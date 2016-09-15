中職》陳金鋒野球魂特展開展！精采內容搶先看
2016/09/15 16:12
陳金鋒特展桃園球場開展，紀念戳章。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕受颱風影響，原預計在昨天開展的陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」，延至今天桃園國際棒球場開展，仍吸引不少球迷排隊觀賞，展場內容別緻，包括陳金鋒全壘打紀錄、歷年實戰球衣、經典「鋒」語錄……等，無法到場、或是考慮這幾天進場欣賞的球迷，不妨跟著《自由體育》腳步一起搶先看！
陳金鋒野球魂特展展示陳金鋒百轟的落點。（記者陳志曲攝）
陳金鋒特展桃園球場開展。（記者陳志曲攝）
陳金鋒特展桃園球場開展，吸引球迷入場觀展。（記者陳志曲攝）
展出的多項球衣，含鋒哥職棒生涯的實戰球衣，以及國家隊戰袍，其中當然少不了2001年第34屆世界錦標賽經典雙響砲打日本率領台灣迎接勝利的戰袍，都是這次展覽的焦點。
陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」於桃園主場舉辦，進場瀏覽特展就有機會獲得限量陳金鋒野球魂專屬臂章，包括從旅外時期至Lamigo桃猿隊時期，每日一款，
賽前發送陳金鋒臂章。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》陳金鋒漢白玉雕像造價千萬 週六桃園球場亮相
- 黃忠義︰每場要近雙安 挑戰4割不易
- 中職》滅火器「曾經瘋狂」致敬陳金鋒 MV讓網友噴淚
- 中職》陳金鋒登大聯盟滿14周年 建仔領銜球星貼文致敬
- 中職》莫蘭蒂過境 今晚獅猿戰順延
- 中職》陳金鋒本週引退 野球魂特展送專屬臂章 - 自由體育
推薦新聞
-
羽球》夜市囝仔帶頭拚 世大錦力克中國奪冠2016/09/15 15:23
-
歐冠》C羅率隊贏老東家 感謝里斯本競技提拔2016/09/15 14:01
-
中職》陳金鋒漢白玉雕像造價千萬 週六桃園球場亮相2016/09/15 13:27
-
NBA》林書豪臉書直播 大秀長髮、用中文謝球迷2016/09/15 11:16
-
MLB》洋基出奇招 簽前皇家重砲衝刺季後賽2016/09/15 10:43