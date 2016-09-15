中職Live》林泓育轟向月亮 22號全壘打出爐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 0 1 0 0 0 0 1 8 0 桃猿 4 0 1 1 2 8 9 0

第五局

5下，王柏融二壘安打，林泓育2分砲指向月亮，Lamigo 8：1領先。

第四局

4下，2出局後陽耀勳二壘安打，林智平猛打賞，Lamigo 6：1領先。

第三局

3下，猿隊靠著安打保送攻占滿壘，一出局，陳俊秀再利用一次高飛犧牲打送回1分，5：1領先。

第二局

2上，蘇智傑、唐肇廷安打，統一攻占一二壘，潘彥廷二壘方向穿越安打，帶有1分打點，但唐肇廷三壘觸殺出局，獅1：4落後。

第一局

1下，陽耀勳安打並盜壘成功，無人出局滿壘，林泓育中外野三壘安打，一棒清壘，小胖則在陳俊秀高飛犧牲打回壘得分，桃猿4：0領先。

林智平生涯700安出爐。（記者陳志曲攝）

林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）

林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）

林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）

桃猿首局奪4分。（記者陳志曲攝）

先發打序

統一獅 棒次 Lamigo桃猿 林志祥 2B 1 陽耀勳 RF 陳傑憲 LF 2 林智平 3B 潘武雄 DH 3 王柏融 CF 高國慶 1B 4 林泓育 C 蘇智傑 3B 5 朱育賢 DH 唐肇廷 RF 6 陳俊秀 1B 潘彥廷 SS 7 林承飛 SS 高志綱 C 8 鍾承祐 LF 羅國龍 CF 9 馮健庭 2B 達斯汀 先發投手 賽格威