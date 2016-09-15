中職Live》林泓育轟向月亮 22號全壘打出爐
2016/09/15 19:00
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第五局
5下，王柏融二壘安打，林泓育2分砲指向月亮，Lamigo 8：1領先。
第四局
4下，2出局後陽耀勳二壘安打，林智平猛打賞，Lamigo 6：1領先。
第三局
3下，猿隊靠著安打保送攻占滿壘，一出局，陳俊秀再利用一次高飛犧牲打送回1分，5：1領先。
第二局
2上，蘇智傑、唐肇廷安打，統一攻占一二壘，潘彥廷二壘方向穿越安打，帶有1分打點，但唐肇廷三壘觸殺出局，獅1：4落後。
第一局
1下，陽耀勳安打並盜壘成功，無人出局滿壘，林泓育中外野三壘安打，一棒清壘，小胖則在陳俊秀高飛犧牲打回壘得分，桃猿4：0領先。
林智平生涯700安出爐。（記者陳志曲攝）
林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）
林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）
林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）
桃猿首局奪4分。（記者陳志曲攝）
先發打序
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統一獅
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棒次
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Lamigo桃猿
|林志祥 2B
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1
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陽耀勳 RF
|陳傑憲 LF
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2
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林智平 3B
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潘武雄 DH
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3
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王柏融 CF
|
高國慶 1B
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4
|
林泓育 C
|
蘇智傑 3B
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5
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朱育賢 DH
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唐肇廷 RF
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6
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陳俊秀 1B
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潘彥廷 SS
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7
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林承飛 SS
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高志綱 C
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8
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鍾承祐 LF
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羅國龍 CF
|
9
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馮健庭 2B
|
達斯汀
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先發投手
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賽格威
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