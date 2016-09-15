中職Live》林泓育轟向月亮 22號全壘打出爐

2016/09/15 19:00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

0

1

0

0

0

0

 

 

 

1

8

0

桃猿

4

0

1

1

2

 

 

 

 

8

9

0

第五局

5下，王柏融二壘安打，林泓育2分砲指向月亮，Lamigo 8：1領先。

第四局

4下，2出局後陽耀勳二壘安打，林智平猛打賞，Lamigo 6：1領先。

第三局

3下，猿隊靠著安打保送攻占滿壘，一出局，陳俊秀再利用一次高飛犧牲打送回1分，5：1領先。

第二局

2上，蘇智傑、唐肇廷安打，統一攻占一二壘，潘彥廷二壘方向穿越安打，帶有1分打點，但唐肇廷三壘觸殺出局，獅1：4落後。

第一局

1下，陽耀勳安打並盜壘成功，無人出局滿壘，林泓育中外野三壘安打，一棒清壘，小胖則在陳俊秀高飛犧牲打回壘得分，桃猿4：0領先。

林智平生涯700安出爐。（記者陳志曲攝）

林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）

林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）

林泓育三壘安打。（記者陳志曲攝）

桃猿首局奪4分。（記者陳志曲攝）

先發打序

統一獅

棒次

Lamigo桃猿
林志祥 2B

1

 陽耀勳 RF
陳傑憲 LF

2

 林智平 3B

潘武雄 DH

3

 王柏融 CF

高國慶 1B

4

 林泓育　C

蘇智傑 3B

5

 朱育賢 DH

唐肇廷 RF

6

 陳俊秀 1B

潘彥廷 SS

7

 林承飛 SS

高志綱　C

8

 鍾承祐 LF

羅國龍 CF

9

 馮健庭 2B

 達斯汀

先發投手

 賽格威

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.