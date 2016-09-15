中職Live》犀牛連續安打加失誤 連本帶利超前4分

2016/09/15 18:59

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

1

0

2

0

4

7

9

0

兄弟

0

0

0

3

3

4

1

5局上

張建銘中外野安打，林哲瑄游擊飛球出局，林益全右外野飛球出局，高國輝左外野1壘安打，林威廷左外野安打送回火哥，犀牛超前，陳凱倫中右外野大空檔落地要到2分，林琨笙2壘滾地大師兄漏接再掉1分，于孟雄2壘滾地出局。

4局下

彭政閔安打，陳明軒控球始終不穩，保送林威助後被換下場，羅華韋接手，先解決王勝偉，被鄭達鴻敲出越過林哲瑄頭頂的3壘安打，帶有2分打點，潘萣翔1壘滾地出局，張正偉中外野追平安打，陳子豪中外野飛球出局。

鄭錡鴻不滿3局就退場。（記者廖振輝攝）

3局上

胡金龍右外野飛球出局，張建銘獲得鄭錡鴻3局中第3次保送，林哲瑄接著球數領先扛出2分砲，林益全平飛安打上1壘，高國輝保送，兄弟換投杜家明。

林威廷野選上壘，隨後發動盜壘，第一時間被判出局，經挑戰後維持原判。

林哲瑄前兩打席都敲長打，包括本季第15轟。（記者廖振輝攝）

1局上

胡金龍首打席就轟上左外野看臺，本季第8轟，張建銘2壘滾地出局，林哲瑄推到中右外野落地2壘安打，林益全中外野飛球出局，高國輝保送，義大發動雙盜壘成功，林威廷游擊滾地出局。

義大犀牛

先發打序

中信兄弟

胡金龍LF

1

張正偉RF

張建銘DH

2

陳子豪CF

林哲瑄CF

3

周思齊DH

林益全1B

4

林智勝2B

高國輝RF

5

彭政閔1B

林威廷2B

6

林威助LF

陳凱倫SS

7

王勝偉3B

林琨笙C

8

鄭達鴻C

于孟雄3B

9

潘萣翔SS

陳明軒

P

鄭錡鴻

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.