中職Live》犀牛連續安打加失誤 連本帶利超前4分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 犀 1 0 2 0 4 7 9 0 兄弟 0 0 0 3 3 4 1

5局上

張建銘中外野安打，林哲瑄游擊飛球出局，林益全右外野飛球出局，高國輝左外野1壘安打，林威廷左外野安打送回火哥，犀牛超前，陳凱倫中右外野大空檔落地要到2分，林琨笙2壘滾地大師兄漏接再掉1分，于孟雄2壘滾地出局。

4局下

彭政閔安打，陳明軒控球始終不穩，保送林威助後被換下場，羅華韋接手，先解決王勝偉，被鄭達鴻敲出越過林哲瑄頭頂的3壘安打，帶有2分打點，潘萣翔1壘滾地出局，張正偉中外野追平安打，陳子豪中外野飛球出局。

鄭錡鴻不滿3局就退場。（記者廖振輝攝）

3局上

胡金龍右外野飛球出局，張建銘獲得鄭錡鴻3局中第3次保送，林哲瑄接著球數領先扛出2分砲，林益全平飛安打上1壘，高國輝保送，兄弟換投杜家明。

林威廷野選上壘，隨後發動盜壘，第一時間被判出局，經挑戰後維持原判。

林哲瑄前兩打席都敲長打，包括本季第15轟。（記者廖振輝攝）

1局上

胡金龍首打席就轟上左外野看臺，本季第8轟，張建銘2壘滾地出局，林哲瑄推到中右外野落地2壘安打，林益全中外野飛球出局，高國輝保送，義大發動雙盜壘成功，林威廷游擊滾地出局。

義大犀牛 先發打序 中信兄弟 胡金龍LF 1 張正偉RF 張建銘DH 2 陳子豪CF 林哲瑄CF 3 周思齊DH 林益全1B 4 林智勝2B 高國輝RF 5 彭政閔1B 林威廷2B 6 林威助LF 陳凱倫SS 7 王勝偉3B 林琨笙C 8 鄭達鴻C 于孟雄3B 9 潘萣翔SS 陳明軒 P 鄭錡鴻