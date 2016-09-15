中職Live》犀牛連續安打加失誤 連本帶利超前4分
2016/09/15 18:59
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5局上
張建銘中外野安打，林哲瑄游擊飛球出局，林益全右外野飛球出局，高國輝左外野1壘安打，林威廷左外野安打送回火哥，犀牛超前，陳凱倫中右外野大空檔落地要到2分，林琨笙2壘滾地大師兄漏接再掉1分，于孟雄2壘滾地出局。
4局下
彭政閔安打，陳明軒控球始終不穩，保送林威助後被換下場，羅華韋接手，先解決王勝偉，被鄭達鴻敲出越過林哲瑄頭頂的3壘安打，帶有2分打點，潘萣翔1壘滾地出局，張正偉中外野追平安打，陳子豪中外野飛球出局。
鄭錡鴻不滿3局就退場。（記者廖振輝攝）
3局上
胡金龍右外野飛球出局，張建銘獲得鄭錡鴻3局中第3次保送，林哲瑄接著球數領先扛出2分砲，林益全平飛安打上1壘，高國輝保送，兄弟換投杜家明。
林威廷野選上壘，隨後發動盜壘，第一時間被判出局，經挑戰後維持原判。
林哲瑄前兩打席都敲長打，包括本季第15轟。（記者廖振輝攝）
1局上
胡金龍首打席就轟上左外野看臺，本季第8轟，張建銘2壘滾地出局，林哲瑄推到中右外野落地2壘安打，林益全中外野飛球出局，高國輝保送，義大發動雙盜壘成功，林威廷游擊滾地出局。
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義大犀牛
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先發打序
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中信兄弟
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胡金龍LF
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1
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張正偉RF
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張建銘DH
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2
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陳子豪CF
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林哲瑄CF
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3
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周思齊DH
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林益全1B
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4
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林智勝2B
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高國輝RF
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5
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彭政閔1B
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林威廷2B
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6
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林威助LF
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陳凱倫SS
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7
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王勝偉3B
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林琨笙C
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8
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鄭達鴻C
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于孟雄3B
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9
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潘萣翔SS
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陳明軒
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P
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鄭錡鴻
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