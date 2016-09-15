中職》許基宏重返一軍 張志豪預計明天歸隊

許基宏重返一軍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕近期中信兄弟傷兵成群，不過今天傳出好消息，其中內野手許基宏傷癒復出升上一軍，從板凳出發，外野手張志豪傷勢也已無大礙，預計明天回到一軍，守護神陳鴻文預定下禮拜歸隊。

8月20日比賽中許基宏在跑一壘時扭傷右腳，下二軍養傷，9月11日到二軍出賽，許基宏說，原本這週要在二軍打兩場比賽再上來，不過只打一場，昨天因雨延賽，想說一軍賽事強度較高，自評傷勢無大礙，跟教練團溝通後決定今天回到一軍。

張志豪則是在8月初因右肩舊傷復發下二軍休息，9月1日開始在二軍出賽，兄弟總教練吳復連表示，預計明天讓張志豪回到一軍，張志豪說，「很久沒在一軍比賽了，手有點癢，不過要忍住。」