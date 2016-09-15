MLB》建仔何時歸隊？球團也不知道

王建民。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民台灣時間9月1日進15日傷兵名單，何時能歸隊？球團公關今表示，王建民仍在這裡，但不知道他的歸隊時間。

王建民8月31日對洋基2局無失分，隔天9月1日卻因右手二頭肌肌腱發炎進15日傷兵名單。昨天皇家總教練尤斯特（Ned Yost）表示，建仔還不會歸隊。球團公關則說，沒有人詢問教練團有關王建民的情況，建仔到底何時歸隊，仍不能給出確切答案。

不過，另一名台灣投手陳偉殷力拚季末復出有機會，日前投完65球最後一場模擬賽狀況不錯，在馬林魚爭取外卡之際，殷仔至少有1至2次先發機會，最快下週二對國民的比賽可望登板。