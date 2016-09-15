颱風莫蘭蒂重創南台灣 國訓中心災情慘重

國訓中心軍校路側圍牆倒塌。（讀者提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣，國家訓練中心位於高雄左營同樣受到強風與豪雨侵襲，國訓中心執行長邱炳坤表示，國訓中心災情嚴重，球類館部分屋頂遭吹落，損失金額正在估算中，最重要是人員平安。

莫蘭蒂帶來強風與豪雨，國訓中心數顆大樹倒塌，靠近軍校路圍牆多處倒塌，也有多處積水，高雄左營區昨天停電，中心內有民生用發電機，邱炳坤表示，餐廳供膳不能中斷，前一天讓廚工留宿，沒有讓選手、教練與工作人員餓肚子。

設備方面，邱炳坤表示，要等積水與淹水情況都完全退去才能開始計算，電腦、電器各方面損失情況，所幸貴重儀器都沒有損壞。

颱風天遇上中秋節，邱炳坤表示，先前有請替代役男提前返鄉，目前留在中心人員大約接近一百人，全數安全。

即將有另一個中颱馬勒卡靠近，邱炳坤表示，國訓中心有一套防颱計畫，每當氣象局發布海上颱風警報，他們會啟動相關機制，開始進行防颱措施。

國訓中心圍牆倒塌。（讀者提供）