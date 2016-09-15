MLB》反對拒唱國歌 國聯2球員久站13分鐘超愛國（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近幾週從NFL球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）開始的拒唱國歌，不少運動員都一同響應，唱國歌時不為國歌起立以示抗議，但昨天釀酒人紅人戰賽前卻捕捉另類罕見一幕。

皮納。（美聯社）

釀酒人皮納（Manny Pina）與紅人伊利巴倫（Hernan Iribarren）賽前在唱國歌時，不只是站著致意，這一站長達近13分鐘，直到皮納率先往休息室移動才結束。

伊利巴倫。（資料照，今日美國）

伊利巴倫解釋這是從他家鄉朋友得到的靈感，站著也是種愛國，至於會不會像卡普尼克那樣抗議，伊利巴倫乾脆回絕：「我永遠不會那樣做。」