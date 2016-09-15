日職》陽岱鋼敲全隊唯一長打 火腿苦吞2連敗
2016/09/15 19:51
〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼雖帶傷上陣，今天主場再戰歐力士，敲出全隊唯一一支長打，但火腿遭歐力士開路先鋒糸井嘉男單場3響砲轟，1：5苦吞2連敗。
火腿昨日以1：11慘敗，勝率低於軟銀、再次讓出洋聯首位，不料今天遇到王牌投手金子千尋，前5局一安未敲，直到6下前段比賽利用四壞上壘過的中島卓也才敲出首支安打，8下金子續投，陽岱鋼右外野二壘安打直接攻占得點圈，隊友中島卓也、西川遙輝在2出局後補上適時安打，接力送回陽岱鋼得分。
歐力士投球有金子千尋7.2局飆7K坐鎮，打擊則有糸井嘉男火力全開，打第一棒的他分別在1、2、7局開轟，單場3響猛灌4分打點，為球隊打下勝基，也擠下西川遙輝登上洋聯打擊率第2。
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