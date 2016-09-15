中職》王柏融連3打數安打 打破本土球員單季最多安紀錄

Lamigo桃猿王柏融本季安打數達到173支，打破中職本土球員單季最多安打紀錄。（記者陳志曲攝）



〔記者吳清正／台北報導〕Lamigo桃園王柏融今天對統一獅之戰前3打數連續安打，本季安打數達到173支，打破中職本土球員單季最多安打紀錄。

王柏融上週陷入小低潮，3場比賽10打數只擊出2支安打，今天恢復大王本色，第1局被四壞球保送後，第3局擊出一壘打，第5局率先上場擊出二壘打，本季172支安打追平中信兄弟張正偉保持本土球員單季最多安打紀錄，第6局再擊出1分打點一壘打，寫下本土球員新高，接下來將挑戰前興農牛威納斯保持的聯盟單季176支安打紀錄。