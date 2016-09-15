中職》陳子豪炸裂 象獅猿都有6名10轟以上打者
2016/09/15 20:08
陳子豪今晚開轟，中職已3隊有6名打者突破10轟。（記者廖振輝攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕今天中信兄弟年輕左打陳子豪，6局下從義大犀牛左投林政賢手中轟出2分砲，本季個人第10轟出爐，也是本季聯盟第22名打者全壘打達兩位數。
過去中職25年歷史，團隊全壘打達兩位數打者最多為5人，本季Lamigo桃猿率先破紀錄（6人），包括王柏融、林泓育、陳俊秀、陽耀勳、陳金鋒、朱育賢都有10轟以上。隨後統一獅也追平此紀錄，包括鄭鎧文、陳鏞基、潘武雄、高國慶、劉芙豪和羅國龍等6名打者，全壘打也都有兩位數。
加上今天陳子豪的10轟，本季兄弟陣中也有6名打者至少10轟，包括蔣智賢30轟、林智勝29轟、周思齊16轟、張志豪15轟、許基宏11轟，追平本季猿隊和獅隊所創的新紀錄。
也就是說，今年共計兄弟、統一和Lamigo等3隊，陣中都擁有6名兩位數全壘打的打者，3隊攜手打破過去25年的舊紀錄；至於義大犀牛有4人。
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