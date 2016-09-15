MLB》岩熊創生涯最佳16勝 教頭讚：全隊他最穩

岩隈久志。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍強投岩隈久志今天6.1局只失1分拿到第16勝，不只創下旅美生涯新高，水手默默寫下8連勝，總教練瑟維斯（Scott Servaisn）更給岩隈高評價，稱他是全隊最穩先發投手。

水手今天2：1擊敗天使後，在外卡超越洋基僅次於老虎，落後第2張外卡領先者藍鳥剩1.5場，而岩隈雖然在8月中旬失常一度吞下4連敗，9月後找回手感場場優質先發，瑟維斯說：「他（岩隈）能有效掌控比賽節奏。」

至於岩隈本人怎麼看待走出連敗低潮，他說：「自己並不會做太大調整，就是專心投球，剩下就放心交給隊友。」而岩隈也將8連勝歸功全隊，「球隊士氣高，大家手感都很棒，連帶自信也提升，希望能繼續維持好狀況。」