U23》橫濱二軍熊原健人飆150km火球 台灣遭完封首勝未開張

台灣隊與橫濱DENA二軍賽後握手致意。（棒協提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕U23台灣隊今進行第2場日職二軍交流賽，受困於橫濱DeNA曾在U21來台的熊原健人150公里速球和犀利的指叉球搭配，終場台灣隊0：5遭完封。

台灣隊先發投手廖乙忠4局僅被敲2安失1分，少了隊友打線支持，中繼的陳品學第8局更遭到對手單局4安狙擊，自己也投出1保送、2暴投失3分。

總教練郭李建夫表示，對手從三軍改為二軍，強度明顯提升，對方派出來的投手也都是有過一軍經驗的，選手們表現得還可以，但就是欠缺關鍵一擊，未來在決定比賽勝負時要更大膽且心細的去為球隊建功。

後段比賽失3分，陳品學認為，一上場身體衝太快，重心不穩，後面調整就比較好了。郭李建夫表示，陳品學的狀況還不錯，被打的安打其實都比較幸運，最主要是自己節奏亂掉，剛加入球隊想表現，比較心急一點，再調整一下就沒問題了。

郭李建夫總教練賽後提醒選手們改進缺點。（棒協提供）