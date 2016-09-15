Evian錦標賽》第1回合曾雅妮暫列第5 南韓田仁智63桿領先
2016/09/15 21:21
曾雅妮69桿，暫時並列第5。（資料照）
〔記者趙新天／綜合報導〕今年第5場女子大賽Evian錦標賽，在台灣的中秋夜進行第1回合，台灣名將曾雅妮打出69桿，暫時並列第5。目前領先的是南韓好手田仁智，她打出8個博蒂、無柏忌的63桿，目前比賽仍在進行中。
曾雅妮這回合從第10洞出發，一開賽第1桿就拉到右邊出界，苦吞雙柏忌，所幸她及時靜下心來面對後續比賽，賺回5個小鳥，只多打1個柏忌，低於標準桿兩桿完賽。
這是曾雅妮今年在女子五大賽最佳的開局，她在英國女子公開賽第1回合也打出69桿，當時只並列11名。
田仁智63桿暫時領先。（資料照，法新社）
南韓女將田仁智這回合鐵桿和推桿都打得很好，球場雖然難度很高，長草留得很長，果嶺坡度又陡，她還是打上17個果嶺，抓下8個博蒂，完美的63桿，在第1回合就打算海放其他對手。
另1名南韓選手以柳蕭然的66桿較接近，還在奮戰的韓裔美籍朴安妮，從第11洞起3洞連著抓下博蒂、博蒂、老鷹，打完8洞暫以低於標準桿4桿排第3。
台灣女將李旻第1回合繳出76桿，暫時並列112名。剛出發不久的龔怡萍，打完3洞都是平標準桿。
柳蕭然。（美聯社）
相關新聞
- Evian錦標賽》曾雅妮等台將今下午上陣 球后高寶璟拚連霸
- 富邦LPGA台灣錦標賽》球后高寶璟拚衛冕 迎戰台將龔怡萍、曾雅妮
- BMW錦標賽》D.強森奪本季第3冠 追平麥克羅伊
- 高爾夫》最終回合遇亂流 盧曉晴無緣連霸
- 渣打全國業餘秋季排名賽 王偉軒逆轉3度封王、張倚嘉初嚐封后滋味
推薦新聞
-
中職》想贏的神全自己決定短打 葉總「非常嚇到」2016/09/15 22:19
-
中職Live》守備穩定成關鍵 犀牛中秋打擊大戰勝兄弟2016/09/15 21:14
-
中職》陳子豪炸裂 象獅猿都有6名10轟以上打者2016/09/15 20:08
-
MLB》建仔何時歸隊？球團也不知道2016/09/15 18:55
-
颱風莫蘭蒂重創南台灣 國訓中心災情慘重2016/09/15 18:20