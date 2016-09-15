Evian錦標賽》第1回合曾雅妮暫列第5 南韓田仁智63桿領先

曾雅妮69桿，暫時並列第5。（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年第5場女子大賽Evian錦標賽，在台灣的中秋夜進行第1回合，台灣名將曾雅妮打出69桿，暫時並列第5。目前領先的是南韓好手田仁智，她打出8個博蒂、無柏忌的63桿，目前比賽仍在進行中。

曾雅妮這回合從第10洞出發，一開賽第1桿就拉到右邊出界，苦吞雙柏忌，所幸她及時靜下心來面對後續比賽，賺回5個小鳥，只多打1個柏忌，低於標準桿兩桿完賽。

這是曾雅妮今年在女子五大賽最佳的開局，她在英國女子公開賽第1回合也打出69桿，當時只並列11名。

田仁智63桿暫時領先。（資料照，法新社）

南韓女將田仁智這回合鐵桿和推桿都打得很好，球場雖然難度很高，長草留得很長，果嶺坡度又陡，她還是打上17個果嶺，抓下8個博蒂，完美的63桿，在第1回合就打算海放其他對手。

另1名南韓選手以柳蕭然的66桿較接近，還在奮戰的韓裔美籍朴安妮，從第11洞起3洞連著抓下博蒂、博蒂、老鷹，打完8洞暫以低於標準桿4桿排第3。

台灣女將李旻第1回合繳出76桿，暫時並列112名。剛出發不久的龔怡萍，打完3洞都是平標準桿。

柳蕭然。（美聯社）