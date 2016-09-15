帕運》獎牌貼心設計 小鋼珠讓選手「聽見」勝利

里約帕運出現了新儀式─選手在耳邊搖獎牌。（圖取自推特）

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約帕運進入倒數，身障選手紛紛突破劣勢挑戰最高榮耀，本屆帕運也為這些選手特別的貼心設計─加入小鋼珠，讓選手在頒獎台上「聽見」勝利。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，有別於奧運頒獎台上，選手咬獎牌的畫面，里約帕運出現了新儀式─選手在耳邊搖獎牌。這是因為超過2500枚獎牌不僅上面有2016里約帕運的點字，還加入小鋼珠。

銅牌有16顆鋼珠，銀牌有20顆，金牌則有28顆小鋼珠，產生的聲音最大，讓視障選手得以利用聲音大小辨別金銀銅。

獎牌設計負責人柏柏特（Victor Hugo Berbert）說，希望這項設計特點，能讓更多促使包容性的設計元素出現。