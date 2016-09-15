電競》酷寒戰士Toyz回歸實況界 觀看人數30分鐘破8萬

Toyz在今天晚上9點開台，而一開台不過短短30分鐘，收看人數就達到8萬，高居Twitch第一。（圖擷自Twitch）

〔即時新聞／綜合報導〕LOL（英雄聯盟）冠軍中路選手Toyz在經過一整個賽季的冷凍後，日前宣布加入新戰隊Raise Gaming，與前戰隊HKE的商業糾紛與本身的高人氣讓網友十分期待他再度開台回歸實況界，而日前他就有預告在9月15日會重開實況，果然在今天晚上9點開台，而一開台不過短短30分鐘，收看人數就達到8萬，高居Twitch第一，而且人數還在直線上升中，十分驚人。

剛開台的Toyz打著新戰隊Raise Gaming的隊徽，與同樣為台灣LOL界的傳奇隊友Stanley一同開台，一起遊玩LOL，開台不過短短20分鐘，人數就直衝Twitch收看人數第一，人數高達8萬，國外的高人氣實況主imaqtpie同時段僅約2萬，甚至不及Toyz的4分之1，可見Toyz的人氣驚人，訂閱以及贊助的音效更是每分鐘都跳出數次，財源滾滾來。

觀看的觀眾也問到大家都很關心的與HKE之間的官司問題，Toyz則笑笑的表示「不好說，因為我也不是律師」，目前Toyz在台灣伺服器遊玩LOL，在中路選擇「翱銳龍獸」這隻英雄。