中職》想贏的神全自己決定短打 葉總「非常嚇到」
2016/09/15 22:19
義大犀牛林益全8局上犧牲觸擊護送隊友上二壘。（記者廖振輝攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕下半季冠軍爭奪戰進入白熱化，義大犀牛第4棒「神全」林益全為了幫球隊贏球，自己決定擺短打掩護跑者進佔得點圈，再靠隊友打回保險分，最終義大就以11：9擊敗中信兄弟。
8局上義大10：9領先，首棒打者林哲瑄獲得保送上壘，輪到林益全打擊，他冷不防用觸擊短打將林哲瑄送到二壘，再靠林威廷適時敲安攻下分數，這分保險分價值連城，這僅是林益全8年職業生涯第3次犧牲短打。
林益全。（記者廖振輝攝）
義大總教練葉君璋透露，林益全上場打擊前對他說，「我想贏球！」他並沒有下達短打戰術，結果竟看到林益全擺出短打，葉總以「非常嚇到」來形容，他說，感受到選手想贏的強烈企圖心；對於短打，林益全解釋，現在是爭冠關鍵時刻，他一心只想為球隊贏球。
3局上林哲瑄敲2分砲，單場4支3，打下3打點，獲選單場MVP。和葉總的反應一樣，8局上進佔一壘的林哲瑄說，因為沒下暗號，看到林益全短打他也嚇一跳，感受到全隊都很想贏。
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