依雲高球賽首輪 曾雅妮龔怡萍並列15

〔中央社〕依雲女子高球錦標賽今天在法國登場，南韓的田仁智與朴城炫雙雙擊出低於標準桿8桿的63桿佳績，在首輪比賽並列領先，台灣好手曾雅妮與龔怡萍都擊出69桿，並列第15。

除了曾雅妮與龔怡萍，還有另外11人也打出69桿，共有13人暫時並列第15名。

田仁智（Chun In Gee）去年曾贏得美國女子公開賽冠軍，是她首次也是唯一一次在美國女子職業高爾夫巡迴賽奪冠；朴城炫（Park Sung Hyun）則是南韓巡迴賽好手，她在這輪比賽打出8個博蒂。

她們兩人在今年的最後一項大滿貫賽暫居領先，中國大陸好手馮珊珊與美國的朴安妮（Annie Park）以1桿之差並列第3。

尋求衛冕的紐西蘭籍世界球后高寶璟未打出水準，但勉力以70桿作收，並列第28名。