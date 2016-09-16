MLB》雙城把握4分大局贏球 老虎外卡落後1.5場

〔體育中心／綜合報導〕今天老虎隊在主場迎戰雙城，先發投手佩佛瑞（Mike Pelfrey）主投不滿2局就掉4分退場，最終以5:1敗給雙城，落後外卡第二藍鳥有1.5場勝差。

佩佛瑞在第一局演出三上三下，但下一局卻判若兩人，一開局就被瓦格斯（Kennys Vargas）擊出二壘安打，下一棒凱普勒（Max Kepler）補上一支安打送回壘上隊友，並靠著一壘手的接球失誤上到三壘，六、七兩棒接連擊出安打，第八棒森特諾（Juan Centeno）成功的犧牲打將隊友送到二、三壘得分大門口，多齊爾（Brian Dozier）再一口氣送回壘上兩名隊友，也把佩佛瑞給打下場，靠著這股氣勢，雙城隊在第二局攻下4分大局。

老虎隊在第六局吹起反攻號角，靠著兩支安打攻下一分，可惜打線火力就此停住。九局上雙城靠著巴克斯頓（Byron Buxton）的安打再添加一分保險分，最後金茲勒（Brandon Kintzler）登板守住最後一局。

老虎隊明天將與同分區第一的印地安人進行三連戰，要取得季後賽的門票，就得把握這次的交手，除了拉近與印地安人的勝差外，也要將外卡第二的藍鳥拉下來。

雙城隊二壘手多齊爾一棒送回壘上兩名跑者，定下勝基。（美聯社）