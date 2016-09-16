中職》200安圍繞耳邊 王柏融聽到有點煩
2016/09/16 07:57
Lamigo桃猿王柏融有望打破前興農牛洋將威納斯所保持的聯盟最多安紀錄，甚至有機會挑戰史無前例的200安。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融昨天改寫張正偉所保持的本土最多安打的紀錄，除了有望打破前興農牛洋將威納斯2009年締造的單季176安聯盟紀錄外，甚至有機會挑戰史無前例的200安。對此，王柏融表示，太多人跟他提到200安，聽到都有點煩，有機會就會拚拚看。
據今日出刊的《自由時報》報導，桃猿本季還剩下20場比賽，王柏融若只差27安，就達成單季200安的難得紀錄。對此，王柏融表示，最近太多人跟他講到挑戰200安，聽到有點煩了，不過，有機會當然要拚，但更重要的是幫球隊拿到下半季冠軍。
王柏融昨天3打數3安打，打擊率回升至4成22，本季累積173安已經刷新張正偉2012年單季172安紀錄，成為單季最多安的本土打者，接下來將挑戰威納斯2009年創下的中職單季176安紀錄。
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