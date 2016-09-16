NBA》感謝他的付出 騎士將給前教頭布拉特冠軍戒
2016/09/16 08:05
布拉特。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士在上季的總冠軍系列賽當中，逆轉擊敗勇士奪冠，不過他們也沒忘記季中被炒魷魚的前教頭布拉特（David Blatt），外媒證實，騎士球團將特別為他準備一枚冠軍戒指。
布拉特於今年初遭開除，改由助理教練泰倫魯（Tyronn Lue）接任，這項人事異動一度在聯盟興起不小風波，當時也有不少人為布拉特抱不平，認為騎士戰績並不差，為何要開除總教練，而布拉特也成為NBA史上勝率最高（當時戰績30勝11敗，勝率超過7成）被開除的總教練。
騎士奪冠後，球團決定將留一枚冠軍戒指給布拉特，此舉也引來外媒議論，《CBS SPORTS》報導，球團認為當時布拉特無法凝聚騎士這支球隊，而這也成為布拉特當時被開除的主因。不過，騎士球團認為，即便2014-2015球季，騎士在布拉特帶領下未能奪冠，但至少球隊仍打進冠軍戰，新教頭泰倫魯也循著布拉特為球隊所打下的基礎，率領騎士奪冠，布拉特也並非沒有功勞，而決定給他一枚冠軍戒指。
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