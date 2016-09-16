歐霸》飛燕諾進球有越位爭議 曼聯客場仍吞首敗 （影音）
2016/09/16 08:38
〔體育中心／綜合報導〕2016-17年歐霸足球聯賽今天凌晨進行多場比賽，英超豪門曼聯到鹿特丹客場挑戰荷甲勁旅飛燕諾。上半場兩隊互繳白卷，下半場維爾赫納（Tonny Vilhena）把握反攻機會跟進破門。終場飛燕諾以1：0力克曼聯，爆出今天最大冷門。
飛燕諾在荷甲開季表現非常出色，前5輪全勝戰績獨走，攻進15球只失2球。曼聯在上週末的英超曼徹斯特同城對決中以1：2敗給曼城，吞下他們新球季的首敗。
比賽一路膠著，原本被看好的曼聯久攻不下。第78分鐘，飛燕諾前鋒喬根森（Nicolai Jørgensen）接隊友巴沙奇克魯（Bilal Basacikoglu）傳球後自右路突破，並吊傳到禁區，維爾赫納自中路包抄推射得分。儘管重播顯示喬根森接球瞬間已越位，但裁判沒舉旗故進球有效。終場飛燕諾就以1球之差氣走曼聯，在歐霸聯賽取得首勝；曼聯則是苦吞近來的2連敗。
維爾赫納。（路透社）
相關新聞
- 英超》後衛失誤送大禮 曼城客場強壓地頭蛇曼聯 （影音）
- 歐冠》阿奎羅帽子戲法 曼城4球大勝門興 （影音）
- 歐冠》「三叉戟」狂進6球 巴塞隆納血洗塞爾提克
- 歐冠》C羅率隊贏老東家 感謝里斯本競技提拔
- 歐冠》42秒就破門 巴黎仍與兵工廠踢平
推薦新聞
-
Evian錦標賽》首回合田仁智、朴城炫以63桿領先 曾雅妮、龔怡萍並列152016/09/16 10:16
-
中職》陳金鋒本季引退 決定返台：想讓媽媽看我打球2016/09/16 09:56
-
NBA》百大球星TOP10出爐 詹皇力壓勇士2將締4連霸2016/09/16 09:34
-
NBA》感謝他的付出 騎士將給前教頭布拉特冠軍戒2016/09/16 08:05
-
中職》200安圍繞耳邊 王柏融聽到有點煩2016/09/16 07:57