歐霸》飛燕諾進球有越位爭議 曼聯客場仍吞首敗 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年歐霸足球聯賽今天凌晨進行多場比賽，英超豪門曼聯到鹿特丹客場挑戰荷甲勁旅飛燕諾。上半場兩隊互繳白卷，下半場維爾赫納（Tonny Vilhena）把握反攻機會跟進破門。終場飛燕諾以1：0力克曼聯，爆出今天最大冷門。

飛燕諾在荷甲開季表現非常出色，前5輪全勝戰績獨走，攻進15球只失2球。曼聯在上週末的英超曼徹斯特同城對決中以1：2敗給曼城，吞下他們新球季的首敗。

比賽一路膠著，原本被看好的曼聯久攻不下。第78分鐘，飛燕諾前鋒喬根森（Nicolai Jørgensen）接隊友巴沙奇克魯（Bilal Basacikoglu）傳球後自右路突破，並吊傳到禁區，維爾赫納自中路包抄推射得分。儘管重播顯示喬根森接球瞬間已越位，但裁判沒舉旗故進球有效。終場飛燕諾就以1球之差氣走曼聯，在歐霸聯賽取得首勝；曼聯則是苦吞近來的2連敗。

維爾赫納。（路透社）