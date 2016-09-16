NBA》恩比德報銷2季終復出 訓練營有望出賽

〔體育中心／綜合報導〕因傷缺席2個賽季的2014年選秀探花、費城76人新秀中鋒恩比德（Joel Embiid）本季不再是傷兵，預計將在兩週後的訓練營正式復出。

恩比德。（法新社）

恩比德腳傷恢復良好，有望在球隊的訓練營出賽。對此，總教練布朗（Brett Brown）表示，22歲的恩比德還沒有出賽的經驗，面對背靠背比賽（back-to-back games），體能將會是一大考驗。在上個賽季後布朗在恩比德接受私人訓練時看見了他的潛力，並興奮的表示：「恩比德將會是球隊的防守的核心。」

布朗表示：「在經過了漫長的傷兵與等待，回過頭來看我想這對他是一種磨練，現階段來說，我看見的是一個比以往更成熟的恩比德。」

76人總教練布朗。﹙歐新社）