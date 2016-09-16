中職》王柏融挑戰單季200安 洪總這樣認為

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融昨天繳出猛打賞表現，累積173安刷新張正偉單季172安紀錄，朝向200安邁進，對此總教練洪一中有信心的表示，依照王柏融今年表現來看，難度不是很高，應該有機會完成。

據今日出刊《自由時報》報導 ，桃猿陣中除了王柏融外，「小胖」林泓育目前打擊率也超過4成，洪一中表示，現在中職棒打者太強，和過去的時代比，以前3成打擊率就很好，現在有可能王柏融、林泓育打擊率超過4成，有點不可思議。

此外，洪一中也看好王柏融有機會完成單季200安，他認為以今年王柏融表現來看，難度不是很高，要達成這項艱難任務，老實說真的很不容易。

王柏融回休息區與隊友擊掌。（資料照，記者陳志曲攝）