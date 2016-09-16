NBA》諾威斯基2年合約打不完？ 「打完1年再看看」

庫班（左）、諾威斯基（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛隊球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）今夏與母隊續約2年，但是他能不能打滿20年生涯卻是未知數。馬刺隊鄧肯（Tim Duncan）在合約尚未到期的情況下，因為受傷而提前選擇退休，同樣地，受傷也是奈許（Steve Nash）與Kobe退休的原因之一。

諾威斯基進期將在達拉斯的南方衛理公會大學（Southern Methodist University）舉辦一場網球名人賽，他在接受記者採訪時談到自己的新合約。上季，諾威斯基繳出平均18.3分、6.5籃板的數據，仍然是隊上的得分王。

「我總是說，我想每年重新評估這件事，」諾威斯基說，「但是簽2年合約不代表我必須得打完這2年。我覺得，還得再看下季的情況，我再為是否打合約上的第2季做決定。但現在很明顯，我絕對願意打完接下來的2個球季，那時候我就40歲了，在NBA絕對是高齡，所以我們等著看，看接下來2年我的身體狀態如何。」

2014年夏天，他與小牛隊續約3年，但今夏薪資空間暴漲，庫班（Mark Cuban）願意給他一份更大張的合約，不過這份合約，第2年的保障薪資只有500萬美元。庫班與小牛隊也已經為諾威斯基提前退休做心理準備。

諾威斯基表示：「我曾明確表示想在這裡度過生涯的最後幾年，我覺得庫班今夏是以換約當作獎勵，我很榮幸能在這裡結束生涯，希望最後這2年還能打得很好。」