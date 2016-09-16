NBA》積極尋求復出 波許：我準備好了！
2016/09/16 11:18
波許積極的尋求復出。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕因為肺部血栓缺席一段賽季的波許（Chris Bosh），在經歷治療和訓練後，即將重回到NBA賽場，並加入熱火隊的集訓，雖尚未通過球隊的體檢，但波許表示，「我準備好了。當我穿上球衣，就能證明我有很好的體態可以重返NBA。」
目前的問題是，熱火隊是否同意波許在球季時，一邊比賽一邊吃藥來防止血液凝塊症狀的復發。今年五月，NBA球員工會發表聲明指出，會試圖參與解決所有問題，並要求與熱火進行會議，而就在會議隔天，熱火發表聲明，波許賽季報銷，並與醫生密切合作，盡快讓波許回到球場。
波許和熱火從春季以來，一直都在為病情努力，在三月份時，波許的經紀公司發布一項聲明，說他不再有血栓問題，很有機會在球季結束前回到球場上，只是熱火並沒有多加評論，而波許也沒有出賽。
波許雖然還未得到球隊官方許可，但他在今年夏天已在洛杉磯進行訓練，目前熱火也尚未對波許的身體健康做出評估，雖然在7月時熱火隊領隊表示會讓波許回歸，但是無法給予承諾，因為這還是個很不穩定的因素，直到今天，都還沒有確定的答案。
「這裡是我的職業生涯，也是我的任務，我要履行我的承諾。我不確定我是否煥然一新，但我會在NBA球場上拼戰。」波許表示，這是一項挑戰，而且一點都不容易。
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