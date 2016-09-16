NBA》百大球星TOP10出爐 詹皇力壓勇士2將締4連霸

運動畫刊選出新賽季百大球星，詹姆斯蟬聯第一。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動畫刊（Sports Illustrated）今天（7日）公布新賽季NBA百大球員排名前10名，騎士「皇帝」詹姆斯（LeBron James）再度蟬聯第一，完成4連霸壯舉，而去年MVP、「勇士一哥」柯瑞（Stephen Curry）則只上升一個名次，排名第三，新隊友杜蘭特（Kevin Durant）則蟬聯第二。

運動畫刊指出，雖然柯瑞在例行賽的表現遠優於詹姆斯，但詹姆斯總冠軍賽展下驚人的宰制力，帶領球隊在1：3絕對劣勢下逆轉獲勝，為騎士贏來首冠，所以詹姆斯仍是當今聯盟第一人。

杜蘭特和柯瑞都是聯盟數一數二的射手，但報導認為，杜蘭特的身高和防守比柯瑞好，考慮禁區能力和全面性，杜蘭特擠下柯瑞排名第二。不過，柯瑞新賽季若健康出賽，三分神射仍值得期待。

柯瑞排名第三。（資料照，法新社）

杜蘭特排名第三。（資料照，法新社）

4至10名依序為保羅（Chris Paul）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）、戴維斯（Anthony Davis）、喬治（Paul George）、葛瑞芬（Blake Griffin）。