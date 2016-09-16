中職》陳金鋒本季引退 決定返台：想讓媽媽看我打球
2016/09/16 09:56
陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒即將在本季結束球員生涯，旅美7年的期間曾多次上下大聯盟，雖然在國外仍有舞台，但他仍在2006年時返台打球，而促使他回台的最大原因，是希望能讓媽媽看他打球。
2005年9月，陳金鋒決定不繼續留在美國，想要返台加入中職貢獻所學，並於年底參加該年的選秀會，以最高年薪一千萬加盟LaNew熊隊，也在當時掀起一股旋風，不僅拉抬球隊票房，也讓整體戰績提升，在他返台第一年就為LaNew熊打下一座季冠軍。
陳金鋒當初離開美國，並非因為沒有舞台，在他返台前，大聯盟球隊勇士、教士都曾邀請參與春訓，但都被他婉拒，而促使他決定回台灣的最大原因，是考慮到家人，也希望能夠讓母親看到他打球。
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