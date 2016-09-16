NFL》突擊者隊搬家有望？ 內華達全票通過蓋球場預算
2016/09/16 10:09
突擊者隊有望搬到賭城。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕今天稍早（美國時間15日），南內華達旅遊建設委員會全票通過7億5000萬美元的預算，用來建立可容納65000人的新綜合體育場，球場未來也不只限於NFL能使用。如此一來，NFL奧克蘭突襲者隊距離搬遷到拉斯維加斯更靠近了。
這個決定由南內華達旅遊建設委員會投票表決通過，接下去必須等內華達州政府決定何時執行方案。如果預算符合法律規定，並且獲得州政府支持，突襲者隊只需要在明年1月NFL球團會議獲得32隊老闆裡24位的支持（75%支持率），就可以把主場搬過去。
新體育場示意圖。（取自推特）
相關新聞
- NBA》柯瑞一心支持希拉蕊 力挺拒唱國歌
- NFL》空幹超過3下 鋼人明星達陣後苦吞犯規（影音）
- NFL》關鍵踢球踢歪 紅雀爆冷輸給愛國者（影音）
- NFL》今天開幕戰 野馬球員拒絕起立唱國歌
- NFL》球星拒唱國歌 川普開嗆：滾出美國
推薦新聞
-
Evian錦標賽》首回合田仁智、朴城炫以63桿領先 曾雅妮、龔怡萍並列152016/09/16 10:16
-
NBA》恩比德報銷2季終復出 訓練營有望出賽2016/09/16 10:11
-
中職》陳金鋒本季引退 決定返台：想讓媽媽看我打球2016/09/16 09:56
-
NBA》感謝他的付出 騎士將給前教頭布拉特冠軍戒2016/09/16 08:05
-
中職》200安圍繞耳邊 王柏融聽到有點煩2016/09/16 07:57