NFL》突擊者隊搬家有望？ 內華達全票通過蓋球場預算

突擊者隊有望搬到賭城。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕今天稍早（美國時間15日），南內華達旅遊建設委員會全票通過7億5000萬美元的預算，用來建立可容納65000人的新綜合體育場，球場未來也不只限於NFL能使用。如此一來，NFL奧克蘭突襲者隊距離搬遷到拉斯維加斯更靠近了。

這個決定由南內華達旅遊建設委員會投票表決通過，接下去必須等內華達州政府決定何時執行方案。如果預算符合法律規定，並且獲得州政府支持，突襲者隊只需要在明年1月NFL球團會議獲得32隊老闆裡24位的支持（75%支持率），就可以把主場搬過去。

新體育場示意圖。（取自推特）