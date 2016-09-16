Evian錦標賽》首回合田仁智、朴城炫以63桿領先 曾雅妮、龔怡萍並列15

曾雅妮。（資料照，曾雅妮提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年女子大賽最後一役Evian錦標賽，今天凌晨打完第1回合，南韓勢力又1次搶佔領先榜，不僅田仁智和朴城炫同以63桿並列領先，前8名的14人中有9名韓裔球員。台灣的曾雅妮和龔怡萍則以69桿並列15名。

Evian錦標賽第1回合，南韓田仁智昨天較早出發，即以63桿快速站上首席。在法國當地下午開賽的朴城炫，在間歇小雨中仍維持精準表現，最後10洞她抓下6個博蒂，在台灣時間今天凌晨也以低於標準桿8桿完賽。

中國一姐馮珊珊也抓了8隻小鳥，但在第2洞吞下柏忌，以64桿和韓裔美籍的朴安妮並列第3，美國的史丹芙65桿排第5。

前8名的選手中還有並列第6的柳蕭然、池恩熹，並列第8的珍妮佛．宋、高真榮、野村敏京、丹妮兒．姜有南韓血統，南韓勢力又1次在女子大賽佔據領先榜。

昨天較晚出發的龔怡萍，打到今天凌晨以低於標準桿2桿的69桿完賽，她從第10洞開球之後，連打了13個Par，終於在第5洞短洞開胡，收尾的第9洞再賺1桿，和曾雅妮一樣並列15名。繳出76桿的李旻並列104名。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）