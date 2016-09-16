NBA》自曝招募KD細節 格林:我打了100萬通電話
2016/09/16 11:19
〔體育中心／綜合報導〕今年夏天最大咖的NBA球星杜蘭特決定離開雷霆隊，轉戰勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）成為隊友，組成豪華球星陣容。
柯瑞與KD將在今年成為隊友。（歐新社）
勇士隊前鋒「大綠」格林（Draymond Green）近期於節目訪談中表示，今年夏天在招攬杜蘭特（Kevin Durant）時非常努力。「我真的很認真的遊說他，我想我打破了NCAA的所有召募規則，因為我打了100萬通電話給他，傳了101萬封的訊息。」格林這樣說道。
格林接著說:「每當我有機會，我就會出現在他身邊，當我發現他加盟勇士後，我意識到我不曉得他是否會把我當成一個男人尊重，因為我之前把他電話打爆了，只有女朋友才能比我更煩他。」
「大綠」格林。（USA Today）
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