NBA》與主持人PK丟紙球大賽慘敗 艾佛森：讓他的啦！
2016/09/16 10:55
〔記者粘藐云／綜合報導〕「戰神」艾佛森 （Allen Iverson ）甫成為名人堂球員，近日參與《史提芬‧荷伯晚間秀》錄影，大談自己職業生涯，還與主持人荷伯PK丟紙球，不過這位名人堂球星表現卻略遜一籌，以0：6慘敗。
艾佛森日前參與美國脫口秀節目錄影，用一個華麗運球過人開場，令人驚艷，他也在節目上談自己球員生涯，還與主持人PK起紙球投籃大賽，最後卻以0：6不敵荷伯，而打敗名人堂球星的荷伯也開心的舉手歡呼，相當歡樂。
有趣的是，下節目後艾佛森談起這個紙球投籃大賽，不甘示弱的告訴眾人，「老兄，是我讓他，他才贏的！」
艾佛森在名人堂頒獎典禮上發表演說。（USA Today Sports）
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