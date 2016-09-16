MLB》金鶯賈拉多局局爆 墊底光芒奪3連勝

一局上朗格利亞轟出中外野方向全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在主場迎戰光芒，面隊分區墊底的光芒隊，要追平紅襪的勝場就要把握機會，可惜金鶯先發投手賈拉多（Yovani Gallardo）前四局都掉分，僅僅3.1局丟6分就黯然退場，光芒前四局只要得點圈有人，都能掌握住得分機會，終場以7：6險勝金鶯，奪下3連勝。

賈拉多開局不穩，一上場就連續丟了兩個保送，而這兩個保送也讓他付出代價，光芒第三棒朗格利亞（Evan Longoria）一棒掃出中外野大牆，也把賈拉多打醒，連續解決3名打者，一局下金鶯不惶多讓，靠著4支安打及光芒投手史尼爾（Blake Snell）的保送搶下4分。

金鶯想贏球還得看光芒臉色，不過自家投手局局掉分，光芒也不是省油的燈，一有攻勢都能把握得分，五局結束就以7:4領先金鶯。八局上金鶯攻勢再起，戴維斯（Chris Davis）靠著保送上一壘，哈迪（J.J. Hardy）再補上一支二壘安打，無人出局的情況下，兩人都站上得分大門口，金鶯沒能抓住大局機會，最後只添得2分。

九局下金鶯有機會追平比數甚至超前，在一人出局一三壘有人的情況，打擊輪到全壘打王川柏（MarkTrumbo），但卻遭到三振，終場金鶯7:6不敵光芒，在外卡一樣保持領先，美聯東區則是落後紅襪2場勝差。