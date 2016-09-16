MLB》馬林魚衝刺季後賽 美媒：陳偉殷歸隊是關鍵
2016/09/16 11:21
陳偉殷。（法新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚戰績73勝73敗，落後國聯外卡第2的大都會4場勝差，仍有一絲晉級季後賽的機會，面臨最後衝刺時刻，美媒點出5項晉級季後賽的關鍵，陳偉殷何時歸隊也將左右馬林魚的季後賽之路。
馬林魚官網記者Joe Frisaro撰文分析馬林魚晉級季後賽的5大關鍵，首先是王牌費南德茲（Jose Fernandez）的投球局數，他現在已經累積174.1局，距離球團所限制的180局，只差6.2局，再先發1場就要停機，未來還剩下16場比賽，若是馬林魚無緣季後賽，有可能就會讓他提前關機。
費南德茲。（法新社）
報導指出，陣中主砲史坦頓（Giancarlo Stanton）雖然傷癒歸隊，但都以代打為主，合計4打數僅出現1支安打，他明天有望重返先發名單，他的表現也將是馬林魚晉級季後賽的關鍵。
史坦頓。（美聯社）
馬林魚兩位先發左投陳偉殷、康利（Adam Conley）都仍在傷兵名單之中，不過，陳偉殷已經接近歸隊，有機會下週二就會先發迎戰國民隊，他將至少有1至2次先發機會，而康利歸期仍是未知數。報導也指出，牛棚的表現將會影響馬林魚的季後賽之路。
相關新聞
- MLB》雙城把握4分大局贏球 老虎外卡落後1.5場
- MLB》岩熊創生涯最佳16勝 教頭讚：全隊他最穩
- MLB》反對拒唱國歌 國聯2球員久站13分鐘超愛國（影音）
- MLB》建仔何時歸隊？球團也不知道
- MLB》超悶！都打穿內野了 他卻連1壘都上不去（影音）
推薦新聞
-
歐霸》尷尬！草皮不平整 回傳守門員起腳卻差點摔跤 （影音）2016/09/16 12:25
-
NBA》積極尋求復出 波許：我準備好了！2016/09/16 11:18
-
Evian錦標賽》首回合田仁智、朴城炫以63桿領先 曾雅妮、龔怡萍並列152016/09/16 10:16
-
NBA》恩比德報銷2季終復出 訓練營有望出賽2016/09/16 10:11
-
中職》王柏融挑戰單季200安 洪總這樣認為2016/09/16 09:12