MLB》馬林魚衝刺季後賽 美媒：陳偉殷歸隊是關鍵

陳偉殷。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚戰績73勝73敗，落後國聯外卡第2的大都會4場勝差，仍有一絲晉級季後賽的機會，面臨最後衝刺時刻，美媒點出5項晉級季後賽的關鍵，陳偉殷何時歸隊也將左右馬林魚的季後賽之路。

馬林魚官網記者Joe Frisaro撰文分析馬林魚晉級季後賽的5大關鍵，首先是王牌費南德茲（Jose Fernandez）的投球局數，他現在已經累積174.1局，距離球團所限制的180局，只差6.2局，再先發1場就要停機，未來還剩下16場比賽，若是馬林魚無緣季後賽，有可能就會讓他提前關機。

費南德茲。（法新社）

報導指出，陣中主砲史坦頓（Giancarlo Stanton）雖然傷癒歸隊，但都以代打為主，合計4打數僅出現1支安打，他明天有望重返先發名單，他的表現也將是馬林魚晉級季後賽的關鍵。

史坦頓。（美聯社）

馬林魚兩位先發左投陳偉殷、康利（Adam Conley）都仍在傷兵名單之中，不過，陳偉殷已經接近歸隊，有機會下週二就會先發迎戰國民隊，他將至少有1至2次先發機會，而康利歸期仍是未知數。報導也指出，牛棚的表現將會影響馬林魚的季後賽之路。