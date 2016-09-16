NBA》重回馬刺？ 鄧肯可能回老東家工作

帕波維奇與鄧肯亦師亦友。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據聖安東尼快報報導，今年退休的馬刺傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）可能重回老東家，以非球員身分再替球隊效命。

據聖安東尼快報分析，鄧肯可能在球員發展部門擔任要職，負責挖掘球員潛力，他對轉任教練沒有太大的興趣，而他的典範與影響力用來做為說服年輕球員教材很有說服力，目前馬刺管理階層正再努力促成。

今夏馬刺隊為了填補鄧肯的空缺，簽下了賈索（Pau Gasol），但與鄧肯亦師亦友的教練帕波維奇（Gregg Popovich）今天接受採訪仍感嘆地說：「鄧肯離開了，我們有相同的文化，相同的理念，但我知道我們不再擁有史上最佳的大前鋒了。」

對於鄧肯有可能回老東家工作，擅長說冷笑話的帕波維奇表示：「如果鄧肯想要在訓練營待下來，那我會盡全力幫助他，當然，我不會付他任何一分錢。」