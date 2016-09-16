歐霸》尷尬！草皮不平整 回傳守門員起腳卻差點摔跤 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸足球聯賽F組第1輪小組賽，奧地利球隊維也納快速在主場迎戰來自比利時的亨克，但亨克卻在這場比賽出現烏龍球，幫助對手擴大領先，終場維也納快速以3：2獲勝。

比賽到了第60分鐘，維也納快速在前場進攻，亨克中後衛柯里（Omar Colley）截到球後立刻回傳給守門員起腳長傳解圍。柯里的回傳球看起來速度很慢，守門員比佐特（Marco Bizot）可以跟得上，就在比佐特準備起腳解圍時，球卻突然在他腳邊不規則彈跳，隨後緩緩滾進球門。

柯里相當懊惱，比佐特也兩手一攤，這個烏龍球完全是因為草皮不平整，導致球突然彈起，不是柯里或比佐特的錯。這場比賽亨克原本形勢不錯，他們在第29分鐘由拜利（Leon Bailey）攻進1球，一度取得領先，但第51分鐘到第60分鐘，亨克在9分鐘內連丟3球，其中就包括這個烏龍球。

守門員比佐特。（取自推特）