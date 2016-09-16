MLB》掉分怪隊友惹議 皇家最貴牛棚投手道歉滅火

索利亞本季苦吞8敗，再一敗就追平隊史紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家牛棚身價最高的投手索利亞（Joakim Soria）昨天吞下本季第7次救援失敗，導致球隊遭逆轉苦吞3連敗。索利亞賽後並不認為是自己的錯，將輸球責任歸咎於隊友守備，遭到外界撻伐，他今天賽前出來滅火表示，已向隊友道歉，希望風波能就此平息。

索利亞昨天在8局下、2人出局一二壘有人時登板救援，未料卻被阿隆索（Yonder Alonso）敲出逆轉的中外野深遠二壘安打，再被希米恩（Marcus Semien）敲安，皇家單局狂失4分，反以3：5落後，雖然9局下追回1分，最終仍以1分差惜敗運動家。

索利亞賽後受訪表示，他認為當時阿隆索打擊時外野守備應該要守深一點，但此番言輪遭到外界抨擊，根本是將輸球責任推給隊友。對此，索利亞今天出面道歉，他認為自己身為投手，解決打者是自己首要工作，不應該去越矩管佈陣的問題。

皇家本季以3年2500萬美元（約7.8億台幣）簽回前終結者索利亞，身價為牛棚最高薪，他卻屢在關鍵時刻砸鍋，本季吞下7次救援失敗、8場敗投，再1敗就追平皇家隊史牛棚最多敗紀錄。