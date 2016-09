MLB》殘念！田中7局失1分仍無緣勝投 紅襪逆轉洋基

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕傳統好戲「基襪大戰」今於芬威球場熱鬧開打,此役洋基推出日籍強投田中將大先發,要挑戰生涯新高的單季14勝,無奈9局下半隊友砸鍋,遭「小亨利」拉米瑞茲(Hanley Ramirez)敲出再見轟,終場紅襪以7:5擊敗洋基。

首局洋基卡斯楚(Starlin Castro)關鍵安打幫助球隊先馳得點,接著甫從運動家轉隊過來的巴特勒(Billy Butler)敲出犧牲打,洋基取得2:0領先。3局上半,巴特勒再度建功,安打打回1分,海德利(Chase Headley)再敲帶有1分打點安打,洋基4:0領先紅襪。

田中今天主投7局被敲4支安打,僅在3局下失掉1分,繳出優質先發。田中原有機會挑戰本季第14勝,洋基也在打完前8局取得5:2領先,但戰局卻在比賽最後風雲變色,9下「老爹」歐提茲(David Ortiz)、貝茲(Mookie Betts)接連安打追到1分差,拉米瑞茲接著敲出逆轉3分砲,終場紅襪以7:5獲勝。

洋基今天輸球後,在美聯外卡仍以2.5場勝差落後給第二名的藍鳥,而田中也無緣在這場比賽刷新自己單季勝投紀錄,不過在這場比賽結束後,田中的防禦率降到2.97,超越白襪王牌塞爾(Chris Sale),成為美聯防禦率王。

田中今繳7局優質先發仍無緣勝投。(USA Today Sports)

拉米瑞茲敲出再見轟。(歐新社)