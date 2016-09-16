MLB》殘念！田中7局失1分仍無緣勝投 紅襪逆轉洋基

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〔記者粘藐云／綜合報導〕傳統好戲「基襪大戰」今於芬威球場熱鬧開打，此役洋基推出日籍強投田中將大先發，要挑戰生涯新高的單季14勝，無奈9局下半隊友砸鍋，遭「小亨利」拉米瑞茲（Hanley Ramirez）敲出再見轟，終場紅襪以7：5擊敗洋基。

首局洋基卡斯楚（Starlin Castro）關鍵安打幫助球隊先馳得點，接著甫從運動家轉隊過來的巴特勒（Billy Butler）敲出犧牲打，洋基取得2：0領先。3局上半，巴特勒再度建功，安打打回1分，海德利（Chase Headley）再敲帶有1分打點安打，洋基4：0領先紅襪。

田中今天主投7局被敲4支安打，僅在3局下失掉1分，繳出優質先發。田中原有機會挑戰本季第14勝，洋基也在打完前8局取得5：2領先，但戰局卻在比賽最後風雲變色，9下「老爹」歐提茲（David Ortiz）、貝茲（Mookie Betts）接連安打追到1分差，拉米瑞茲接著敲出逆轉3分砲，終場紅襪以7：5獲勝。

洋基今天輸球後，在美聯外卡仍以2.5場勝差落後給第二名的藍鳥，而田中也無緣在這場比賽刷新自己單季勝投紀錄，不過在這場比賽結束後，田中的防禦率降到2.97，超越白襪王牌塞爾（Chris Sale），成為美聯防禦率王。

田中今繳7局優質先發仍無緣勝投。（USA Today Sports）

拉米瑞茲敲出再見轟。（歐新社）