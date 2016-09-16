NBA》NCAA也撤出北卡州 柯瑞呼籲取消歧視LGBT法案

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）呼籲北卡羅萊納州政府，盡快撤掉有關歧視LGBT族群（Lesbian 女同性戀、Gay 男同性戀、Bisexual 雙性戀、Transgender 跨性別者）的法案，並表示不希望在NBA全明星賽與NCAA錦標賽被取消之後，未來還有大型活動因此選擇離開。

之前NBA宣布取消夏洛特2017年全明星賽主辦權，本週NCAA也宣布將把不同層級的7項錦標賽改到其他城市舉行。柯瑞表示：「我想這對於北卡州的球迷來說相當不幸，整個北卡州的一舉一動如今都被放大檢視。人們所做的一切都是為了保證每個人享有公平，並被平等對待。如果我們不改變，可能這些大型活動都不會再來北卡州，我不想看到這種事發生。」

今年年初州政府公布新法案，要求所有跨性別者在學校或者公家機關使用洗手間時，必須根據出生證明上的性別進入相對的那一間，這項法案通過之後引起軒然大波。柯瑞說：「全明星賽還有NCAA錦標賽，這些事本來能給這座城市的人們帶來快樂，然而現在全都化為泡影。但是我認為，訴求改變還是必須持續下去，這件事情還是快點解決比較好。」

柯瑞。（資料照，法新社）