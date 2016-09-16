威巡賽》季後賽第2場首回合繳出68桿 潘政琮暫並列28名

2016/09/16 13:56

台灣好手潘政琮。（資料照，路透）

〔記者趙新天／綜合報導〕Web.com巡迴賽季後賽第2役，Albertsons Boise公開賽今天打完第1回合，台灣好手潘政琮繳出68桿，暫時並列28名。

這場比賽是Web.com巡迴賽4場季後賽的第2場，在愛達荷州舉行，潘政琮打出3個博蒂、無柏忌的68桿，其中兩隻小鳥是在5桿洞抓到手的。

目前暫居領先的包括沈克、萊德和米契爾，他們都打出64桿。沈克今天較早出發，靠著最後1洞40呎長推進洞抓鳥，率先以低於標準桿7桿躍居排頭。較晚出發的萊德和米契爾都是1鷹、6鳥、1柏忌完賽。

他們3人本季都在例行賽最後關頭未能衝刺成功，目前都還未取得下一季PGA巡迴賽資格，要靠季後賽的好成績幫忙，這場比賽或許是他們的機會。

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