足球》內馬爾：我希望自己能成為金球獎前三

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納球星內馬爾（Neymar）近日出席活動媒體詢問金球獎呼聲最高得主會是誰時，內馬爾表示：「我希望自己能成為金球獎前三，但若不是也沒關係，因為我與世界最好的球員梅西（Lionel Messi）踢過足球了。對我來說和梅西踢足球很簡單，因為他是世界最好，如你們所見，和他踢球非常輕鬆。」

而他也開玩笑表示：「有時候最好的球員不一定會得到金球獎，如果最好的球員常常得獎，梅西就不能不遠離評審了，而且我也會被淘汰，評審不得不一直把獎給梅西。」

梅西與內馬爾。﹙路透社）

金球獎該年獲得最多大賽冠軍的得獎者：2009年的梅西，該年協助巴塞隆納先後奪得西甲、歐冠、國王盃、西班牙超級盃、歐洲超級盃及世俱盃全部六項大賽冠軍。

C羅2008年曾獲得金球獎歷年最多個人榮譽得獎者。（法新社）

金球獎該年獲得最多個人榮譽的得獎者：2008年的羅納度（Cristiano Ronaldo），該年先後奪得FIFPro年度最佳十一人及年度最佳球員、《世界足球》年度最佳球員、英格蘭球員先生、英格蘭足球先生、英超最佳球員、英超神射手、歐聯神射手、歐洲足總年度最佳球員及前鋒、歐洲金靴獎、英超最佳十一人、《隊報》歐洲年度最佳陣容、拉美媒體評年度歐洲最佳球員、PFA球迷票選足球先生、巴克萊銀行（英超官方贊助商）球季最佳球員及曼聯年度最佳球員共十八項個人榮譽。