台中全力爭取2026亞運？ 僅日本愛知縣提出申請

台中市長林佳龍日前曾表示，會辦好2019東亞青奧，並爭取2026亞運在台中。（資料照，記者蘇孟娟攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台中市政府日前提出全力爭取2026年亞運在台中舉辦，但根據外電新聞指出，亞洲奧運理事會下週將舉辦會員大會投票選出2026年亞運城市，目前僅收到日本愛知縣聯合名古屋市投標，台中市並不在其中。

亞奧會去年宣布，2022年亞運主辦權由中國杭州得標，據悉，當時新北市政府提出申辦，卻因比賽時間提前及更改申辦時程，我方未收到訊息，「被蒙在鼓裡」，導致新北市無緣申辦亞運。

2026年距今仍有10年時間，亞奧會將於25日會員大會投票選出亞運城市，比過往都提前，但根據奧林匹克2020改革議題，也適用於各州奧運理事會，其中一項重新塑造奧會運申辦方式，由「申請」轉為「邀請」，允許多國或多地區聯合主辦奧運。

日本愛知縣政府日前拜訪日本奧會，提出將與首都名古屋聯合主辦2026亞運，也獲得日本奧會支持，這項合作也符合最新改革章程。