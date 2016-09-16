MLB》相隔8年 芝加哥小熊隊國聯中區封王

芝加哥小熊拿下國聯中區冠軍闖入季後賽，將再次挑戰百年未奪的世界大賽冠軍。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕賽前只要再一勝就能拿下分區冠軍的芝加哥小熊隊，今天在主場卻敗給作客的釀酒人隊，不過靠著紅雀敗給巨人，小熊隊最終還是拿下今年國聯中區冠軍。

賽前距離封王魔術數字只剩下1的芝加哥小熊，只要再拿下一場勝利即可封王。原本有機會在主場自力封王的小熊，在7局上被釀酒人簡尼特（Schooter Gennett）打出2分打點二壘打安取得領先，終場以5:4擊敗小熊。不過同日另一地進行比賽的紅雀，最終以2:6敗給巨人，小熊封王魔術數字歸零，確定拿下國聯中區冠軍寶座。

小熊這是小熊隊史第6次分區冠軍，上一次分區冠軍是8年前的2008年。去年小熊隊雖然以外卡之姿闖進季後賽，卻在國聯冠軍賽慘遭紐約大都會直落四敗北。今年再度闖入季後賽，已經百年未拿下世界大賽的小熊隊，勢必再成為球迷關注的話題。