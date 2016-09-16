中職》超會打義大！ 詹子賢相隔兩週後再開轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天在新莊球場義大兄弟之戰，中職新秀詹子賢在第六局接替張正偉上場，當日3打數2安打，還包含他自己的生涯第二轟，只可惜這支全壘打，沒能幫助球隊贏球，最終以11:9輸給義大。

詹子賢在比賽中段上場，不負教練團期待，代打建功擊出中外野方向安打，並把許基宏送到三壘，這支安打後投手發生暴投，許基宏回到本壘得分，詹子賢則順勢上到二壘，下一棒陳子豪擊出中外野全壘打，再追回2分。

七局下詹子賢在一出局一壘有人的情況，一棒將球掃出左外野全壘打牆，把在一壘的鄭達鴻帶回本壘得分，繼首轟相隔兩星期後，第二支全壘打也出爐了！

這兩支安打也把打擊率從0.222一口氣提升到0.286，對義大的打擊率更是高達0.364。